Компания Netflix обязала актеров, которые задействованы на съемках в студии в США, и сотрудников, которые контактируют с ними на съемочных площадках, вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает internetua.com.

Новые стандарты были согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров - Американской федерацией художников телевидения и радио (SAG-AFTRA), профсоюзами и другими отраслевыми организациями.

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Отмечается, что в редких случаях будут предусмотрены исключения: прививку разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Также правила не затронут сериалы и фильмы, которые уже находятся в производстве.

К слову, Netflix стал первой крупной студией в Голливуде, которая ввела подобную меру. Данное решение было принято из-за распространения в США "Дельта"-штамма коронавируса.

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