Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров [ Редактировать ]
Компания Netflix обязала актеров, которые задействованы на съемках в студии в США, и сотрудников, которые контактируют с ними на съемочных площадках, вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает internetua.com.
Новые стандарты были согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров - Американской федерацией художников телевидения и радио (SAG-AFTRA), профсоюзами и другими отраслевыми организациями.
Отмечается, что в редких случаях будут предусмотрены исключения: прививку разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастным причинам. Также правила не затронут сериалы и фильмы, которые уже находятся в производстве.
К слову, Netflix стал первой крупной студией в Голливуде, которая ввела подобную меру. Данное решение было принято из-за распространения в США "Дельта"-штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что Microsoft запускает сервис Viva для организации удаленной работы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С этой недели невакцинированным для пересечения границы необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста
Готуйте руку - щеплення їде до вас. У Кропивницькому вирішили пришвидшити темпи вакцинації. Бо у місті лише 20 відсотків вакцинованих. Люди йти до амбулаторій не поспішають
В строен собираются вакцинировать большинство населения
После прививки человек находится в состоянии инфекционного процесса
Водночас у Великій Британії застерігають - індійський штам може мутувати. І тоді наслідки будуть катастрофічними