Американская корпорация Microsoft, выпускающая программное обеспечение, объявила о скором запуске платформы Viva, которая должна облегчить работодателям и сотрудникам работу из дома.

Viva интегрирована в корпоративную платформу Microsoft Teams и состоит из четырех компонентов: Connections, Insights, Learning и Topics.

Introducing Microsoft Viva. The new employee experience platform built to help organizations empower people and teams to be their best. https://t.co/Cgg9wDvBQY #MSFTViva #EmployeeExperience pic.twitter.com/38ZtezPToJ