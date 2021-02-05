Microsoft запускает сервис Viva для организации удаленной работы (видео) [ Редактировать ]
Источник: Microsoft
Американская корпорация Microsoft, выпускающая программное обеспечение, объявила о скором запуске платформы Viva, которая должна облегчить работодателям и сотрудникам работу из дома.
Viva интегрирована в корпоративную платформу Microsoft Teams и состоит из четырех компонентов: Connections, Insights, Learning и Topics.
Introducing Microsoft Viva. The new employee experience platform built to help organizations empower people and teams to be their best. https://t.co/Cgg9wDvBQY #MSFTViva #EmployeeExperience pic.twitter.com/38ZtezPToJ— Microsoft 365 (@Microsoft365) February 4, 2021
- Connections представляет собой цифровое рабочее место для общения с коллегами. Также оно дает доступ к ресурсам компании, например новостям. Connections станет отдельным приложением для ПК в первой половине 2021 года, а мобильным приложением - до конца 2021 года. Это будет персонализированный канал и панель инструментов, чтобы помочь найти все необходимые полезные ресурсы из Microsoft Viva и других приложений на цифровом рабочем месте.
- Insights позволит распланировать день, обязанности и приоритеты, а также выделить время для работы и отдыха. Руководителям Insights предоставляет анализ организационной сети, чтобы понять продуктивность сотрудников и взаимосвязь между ними.
- Learning объединит все учебные ресурсы компании в одном приложении, в том числе Skillsoft, Learn, Coursera, Pluralsight, edX. С Viva Learning сотрудники могут легко находить и делиться всем - от учебных курсов до материалов для микрообучения.
- Topics будет создавать корпоративный контент по категориям и темам, таким как "проекты", "продукты", "процессы" и "клиенты", используя для этого искусственный интеллект. Таким образом, будет легче найти необходимую информацию. В Microsoft сравнивают Topics с Википедией со сверхспособностями ИИ.
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