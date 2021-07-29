Вакцинация в Украине: сколько людей за сутки сделали прививки [ Редактировать ]
В течение минувших суток в Украине 143 534 человека вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 85 787 человек, полностью иммунизированы - 57 747 людей.
В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов прививки, 384 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу - 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 874 958 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 5 225 458 прививок.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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