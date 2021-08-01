Евросоюз не признает режим "Талибана" в случае силового захвата власти в Афганистане [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Евросоюз не признает новое правительство Афганистана в случае захвата власти движением "Талибан" военным путем. Об этом заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.
Если "Талибану" удастся захватить власть военным путем, она не будет признана ни ЕС, ни большинством стран региона.
Дипломат предостерег, что при таком развитии событий "Талибан" и Афганистан подвергнутся международной изоляции, а Евросоюз прекратит оказание гуманитарной помощи.
Евросоюз обеспокоен развитием ситуации в стране и предпринимает попытки добиться гуманитарной помощи ее жителям.
"Талибан" не представил ясных предложений, которое бы описывало, что они хотят. Это часть переговоров, и они будут необходимым и следующим шагом.
Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Ожидается, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. На фоне ухода американцев и европейцев в стране продолжается вооруженное противостояние талибов с правительственными силами.
Талибы установили контроль над 85% территории страны, приграничные территории с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. На фоне обострения ситуации США эвакуировали из страны в рамках программы "Убежище для союзников" первых 200 афганцев, сотрудничавших с контингентом НАТО и США.
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