Евросоюз не признает новое правительство Афганистана в случае захвата власти движением "Талибан" военным путем. Об этом заявил специальный представитель ЕС по региону Томас Никлассон в интервью афганскому телеканалу Ariana News.

Если "Талибану" удастся захватить власть военным путем, она не будет признана ни ЕС, ни большинством стран региона.

Дипломат предостерег, что при таком развитии событий "Талибан" и Афганистан подвергнутся международной изоляции, а Евросоюз прекратит оказание гуманитарной помощи.

Евросоюз обеспокоен развитием ситуации в стране и предпринимает попытки добиться гуманитарной помощи ее жителям.

"Талибан" не представил ясных предложений, которое бы описывало, что они хотят. Это часть переговоров, и они будут необходимым и следующим шагом.

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Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Ожидается, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года. На фоне ухода американцев и европейцев в стране продолжается вооруженное противостояние талибов с правительственными силами.

Талибы установили контроль над 85% территории страны, приграничные территории с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. На фоне обострения ситуации США эвакуировали из страны в рамках программы "Убежище для союзников" первых 200 афганцев, сотрудничавших с контингентом НАТО и США.