В Катаре власти Афганистана провели переговоры с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает Tolo News.

Как сообщается, стороны договорились о сотрудничестве по вопросу доставки гуманитарной помощи населению, а также обязались беречь гражданскую инфраструктуру.

В заявлении также говорится о стремлении избежать гибели мирных жителей в ходе боевых действий.

Обе стороны согласились продолжать переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта.

Ранее мы писали о том, что фотокореспондент агентства Reuters Даниш Сиддикуи погиб в Афганистане в результате вооруженного противостояния между афганской армией и группировкой "Талибан".

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