Компания Zoom Video Communications, которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса, выплатит тысячам пользователей компенсации за проблемы с безопасностью.

Всего компания выплатит пользователям 85 млн долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Пользователи обвинили Zoom в том, что компания ввела их в заблуждение относительно безопасности шифрования, а также в ненадлежащем обмене данными с Facebook и неспособности защитить частные видеоконференции от хакерских атак.

Пользователи подали против Zoom коллективный иск, но компания согласилась на мировое соглашение. Zoom выплатит до 25 долларов США владельцам платных подписок и до 15 долларов пользователям, которые не имеют права подавать претензии по платной подписке.

Кроме того, Zoom обязалась улучшить свою политику конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что Zoom отключает российские государственные компании от своей видеосвязи.

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