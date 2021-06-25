Мессенджер Telegram добавил новую функцию проведения групповых видеозвонков. Теперь при включении камеры любой голосовой чат можно превратить в видеоконференцию, сообщается на сайте компании Павла Дурова.

Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию. Достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры.

Любую из видеотрансляций можно развернуть на полный экран, нажав на нее. Также можете закрепить видео от того или иного собеседника, чтобы камера не переключалась на новых участников, когда они входят в чат.

Читайте также Telegram ввел функцию переноса переписки из других мессенджеров

Чтобы запустить конференцию, надо выбрать "Голосовой чат" в меню в профиле любой группы, в которой являетесь администратором. Для пользователей iOS кнопка "Голосовой чат" доступна прямо из профиля группы.

На ПК видеоконференция открывается в новом окне так, чтобы можно было переписываться в текстовых чатах. Также можно транслировать изображение экрана со смартфона, планшета или компьютера.

Как и раньше, в голосовом режиме без видео можно разговаривать с неограниченным числом собеседников. Режим видеоконференций в данный момент доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Этот лимит скоро будет увеличен.

Читайте также В Telegram призывают избавиться от iPhone и перебежать на Android

Также Telegram добавил анимированный фон и анимацию при отправке сообщений, у пользователей появилась возможность создать собственный фон. Были усовершенствованы возможности импорта стикеров и добавлены новые анимированные эмодзи.

Напомним, что недавно в Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений.