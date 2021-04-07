Американская компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государствнных участием. Об этом сообщает ТАСС.

Односторонние меры затрагивают все российские организации с государственным участием, при этом физические лица могут свободно покупать лицензии.

Основные конкуренты Zoom - американские Microsoft и Cisco Webex - продолжают предоставление услуг видеоконференций российским заказчикам без ограничений.

"Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

В этом письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Ограничения касаются не только России, но и стран СНГ.

Решение Zoom может быть связано с санкционными рисками, американская компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж.

Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России (25% рынка), на втором месте TrueConf (23%), далее Skype (14%).

Ранее сообщалось, что Google сделал бесплатным свой аналог Zoom.