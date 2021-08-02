В четверг, 5 августа, в Украину придет похолодание в западные области. Об этом сообщает на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Так, на западе температура воздуха опустится до +20.

5 августа на запад Украины придет похолодание. Днем температура воздуха в западных областях составит +20+25, а ночью +11+16. Также прохладно будет в центральных и северных областях. Там днем будет +23+28, а ночью +14+18.

В других регионах будет жара до +34.

На следующий день сохранится такая же погода.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявляли штормовое предупреждение и похолодание.

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