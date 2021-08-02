В Украине резко похолодает: синоптики назвали дату [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, в Украину придет похолодание в западные области. Об этом сообщает на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Так, на западе температура воздуха опустится до +20.
5 августа на запад Украины придет похолодание. Днем температура воздуха в западных областях составит +20+25, а ночью +11+16. Также прохладно будет в центральных и северных областях. Там днем будет +23+28, а ночью +14+18.
В других регионах будет жара до +34.
На следующий день сохранится такая же погода.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявляли штормовое предупреждение и похолодание.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В воскресенье, 1 августа, в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек
Як регіони оговтуються після лиха, скільки ще штормитиме та до яких реалій варто підготуватися українцям ?
В начале следующей недели в Украине снова ударит адская жара. В большинстве регионов ожидается повышение температуры до +30 +33 градусов
В Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков
В четверг, 22 июля, в Мариуполе ливнем затопило дороги и тротуары, был обесточен ряд электроподстанций