Українські прикордонники викрили канал контрабанди підробних ліків з Росії [ Редактировать ]
Фальшиві ліки на мільйони. Українські прикордонники викрили канал контрабанди підробок з Росії. Вилучили понад 10 тисяч упаковок різноманітних препаратів.
Обшуки провели на державному кордоні у пункті пропуску "Бачинськ". "Продукцію", за даними правоохоронців, везли до Києва на квартиру-склад, звідти - розвозили по аптеках.
Правоохоронці порушили кримінальну справу. Фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення.
Андрій Демченко, помічник Голови Державної прикордонної служби України, прессекретар:
Загалом, це 10 одиниць понад тисячі найменувань. Результатом даної операції було викриття транснаціонального каналу поставок лікарських засобів з ознаками фальсифікату.
по теме
На Харківщині прикордонники виявили кримінальних авторитетів у соняхах. Порушники намагалися нелегально потрапити на територію України з Росії через поле
Зловмисники купували каміння, обробляли його, а готові вироби поза митним контролем переправляли до сусідньої Польщі - звідти бурштин їхав до Еміратів, де його і збували
Ця вакцина не отримала погодження для використання від Європейського агентства з лікарських засобів та Всесвітньої організації охорони здоров'я
Про своє одруження чоловік вирішив усіх сповістити пострілами з автомата
В пятницу, 30 июля, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил о том, что новые правила въезда в Украину начнут действовать с 5 августа