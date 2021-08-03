Во вторник, 3 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве. Об этом Кулеба заявил в Twitter.

Глава украинского МИД обещает, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.

Я шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти.

Напомним, 3 августа главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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