До 24 августа власти Украины должны определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга.

Правительство обещает, что резкого роста тарифов на свет в Украине не будет.

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих, его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты. Это решение Совета нацбезопасности и обороны.

Сейчас Кабинет министров на НКРЭКУ прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения в Украине.

Ко Дню независимости увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.