Тарифы на свет: когда украинцам сообщат о размере платежек [ Редактировать ]
До 24 августа власти Украины должны определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга.
Правительство обещает, что резкого роста тарифов на свет в Украине не будет.
Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих, его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты. Это решение Совета нацбезопасности и обороны.
Сейчас Кабинет министров на НКРЭКУ прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения в Украине.
Ко Дню независимости увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.
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