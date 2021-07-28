Тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут до сентября. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 28 июля.

С 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений - 1,68 грн за кВт-час. Правительство сегодня утвердило соответствующее решение. Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

Премьер добавил, что параллельно идет подготовка к отопительному сезону. В этом году процесс в новых условиях - отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.

Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий.

Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что решение правительства предусматривает, что фиксированная цена на электроэнергию будет оставаться до 31 августа 2021 года. А с 1 сентября цена уже будет формироваться на рыночных принципах, что может привести к ее двукратному росту.

Эти меры планировали внедрить уже с 1 августа. Но Кабмин решил продлить срок действия фиксированной цены из-за нестабильной экономической ситуации, причиной которой стал COVID-19.

В конце декабря 2020 года Кабмин отменил льготный тариф 90 коп. за кВт/ч на первые 100 кВт для бытовых потребителей. С января 2021 года украинцы платят 1,68 грн за кВт/час.

Как сообщали "Подробности", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос тарифов на электроэнергию для населения будет рассмотрен на заседании СНБО 29 июля.