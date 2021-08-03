Boeing запустить Starliner до МКС [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться другий випробувальний політ космічного корабля Boeing Starliner до Міжнародної космічної станції.
Раніше його перенесли через інцидент з російським модулем "Наука". Запуск корабля у безпілотному режимі відбудетьcя о 19:30 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
На орбіту Starliner виведе важка ракета-носій Atlas 5 компанії United Launch Alliance. На розробку Starliner компанія Boeing отримала понад п'ять мільярдів доларів.
Передбачається, що корабель використовуватимуть для доправки астронавтів на МКС та повернення їх на Землю. Перший пілотований політ Starliner відбудеться не раніше вересня.
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