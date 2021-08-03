Возле Пентагона произошла стрельба, есть раненые (видео) [ Редактировать ]
Источник: AP Photo
Несколько человек пострадали во время стрельбы около Пентагона. Об этом сообщили в Центре транзитных перевозок Пентагона.
По информации местных СМИ, ранены по меньшей мере три человека, двое в тяжелом состоянии. Здание Министерства обороны США оцепили силовики.
По предварительной информации, погиб один человек. На видео видно, что на месте инцидента находятся полицейские, спасатели и медики.
В заявлении управления охраны ведомства отмечается, что меры приняты в связи с "инцидентом в транзитном центре". Департамент пожарной службы Арлингтона сообщил в Twitter, что подразделения реагируют на сообщения об "активном инциденте" с применением насилия.
Граждан призывают избегать поездок в этот район. Движение метро на ближайших станциях также остановлено.
Ранее сообщалось, что Пентагон увидел угрозу в НЛО.
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