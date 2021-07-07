Пентагон разорвал контракт с Microsoft на $10 млрд [ Редактировать ]
Военное ведомство США разорвало контракт с Microsoft, связанный с облачными вычислениями. Контракт на 10 млрд долларов, который предусматривал создание единого облака для американской военной машины - Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) Cloud - и был частью более широкой программы цифровой модернизации, достался Microsoft в октябре 2019 года.
Решение Пентагона было обжаловано компанией Amazon, которая конкурирует с Microsoft на рынке облачных вычислений, сообщает portaltele.com.ua.
По словам военных, "в связи с изменением технологической среды стало ясно, что контракт JEDI Cloud, который долго откладывался, больше не отвечает потребностям в восполнении пробелов в возможностях министерства обороны".
В настоящее время Пентагон планирует заключить новый контракт Joint Warfighter Cloud Capability, который, похоже, является попыткой успокоить обе компании. Вероятно, он будет заключен одновременно с Amazon и Microsoft с возможностью участия других крупных облачных провайдеров, включая Google, IBM и Oracle. В отличие от исходной программы, новая рассчитана не на 10, а на 5 лет. Ее сумма пока не называется, но речь идет о "миллиардах долларов".
Ранее сообщалось, что стоимость компании Microsoft достигла "космической" отметки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Высокая оценка стоимости компании является оправданной
Строение выполнено в виде круглой стеклянной конструкции
Эксперты заявляют, что этот инцидент стоит рассматривать как утечку данных, и он должен быть изучен регулирующими органами
Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать "более объемный и спокойный" подход ко всему тому, что происходит в Украине
По данным издания, инцидент произошел после ссоры между двумя мужчинами