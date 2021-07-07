Военное ведомство США разорвало контракт с Microsoft, связанный с облачными вычислениями. Контракт на 10 млрд долларов, который предусматривал создание единого облака для американской военной машины - Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) Cloud - и был частью более широкой программы цифровой модернизации, достался Microsoft в октябре 2019 года.

Решение Пентагона было обжаловано компанией Amazon, которая конкурирует с Microsoft на рынке облачных вычислений, сообщает portaltele.com.ua.

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По словам военных, "в связи с изменением технологической среды стало ясно, что контракт JEDI Cloud, который долго откладывался, больше не отвечает потребностям в восполнении пробелов в возможностях министерства обороны".

В настоящее время Пентагон планирует заключить новый контракт Joint Warfighter Cloud Capability, который, похоже, является попыткой успокоить обе компании. Вероятно, он будет заключен одновременно с Amazon и Microsoft с возможностью участия других крупных облачных провайдеров, включая Google, IBM и Oracle. В отличие от исходной программы, новая рассчитана не на 10, а на 5 лет. Ее сумма пока не называется, но речь идет о "миллиардах долларов".

Ранее сообщалось, что стоимость компании Microsoft достигла "космической" отметки.

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