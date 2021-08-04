Умрет каждый третий: Комаровский высказался о наркотических препаратах для онкобольных [ Редактировать ]
Известный украинский доктор Евгений Комаровский высказался о проблеме доступа онкобольных в Украине к обезболивающим наркотическим препаратам. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, люди с раком вынуждены терпеть серьезные муки, а в стране фиксируются высокие показатели смертности от онкологии.
Комаровский призвал легализовать наркотические препараты в медицинских целях.
Обращаюсь к вам, украинцы, повторяю уже в десятый раз - каждый третий из вас, кто меня слышит, умрет от рака. Ну, такая блин статистика!
Он также отметил, что некоторые типы раковых болезней заставляют людей испытывать очень сильные боли.
И не каждому повезет заболеть раком легких, который не болит. И вот получите метастазы и будете орать от боли, унижаться, лежать в муках и выпрашивать ампулу или таблетку наркотика.
Кроме того, он высказал недовольство тем, что за 30 лет независимой страны тема доступа к наркотикам для онкобольных так и не была решена.
Потому что тот факт, что у онкобольных проблемы с доступом к наркотикам… То есть у подростков нет таких проблем, они по звоночку закладку получат рядом со школой, через 5 минут. А у стариков проблема, и она неотложная.
Ранее доктор Комаровский резко ответил противникам COVID-вакцинации.
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