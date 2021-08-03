Комаровский рассказал об унизительной должности [ Редактировать ]
Наличие языкового омбудсмена в Украине "унижает страну". Такое заявление сделал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью одному из телеканалов.
Он также сказал, что молчать о происходящем нельзя.
Комаровский отметил, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что в Украине появится специальный человек (уполномоченный по защите государственного языка), который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей.
Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим.
Кроме того, он считает, что в современном мире "это унижает страну в век толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных" и сохранение молчания на этот счет "убивает".
Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 3 августа, российская певица Марина Абрросимова, известная как МакSим, пошла на поправку
руппа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску
Во Львовской области у девяти человек подозрение на штамм коронавируса "Дельта"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию
В понедельник, 2 августа, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время придется внедрять ограничения для невакцинированных граждан