Наличие языкового омбудсмена в Украине "унижает страну". Такое заявление сделал известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью одному из телеканалов.

Он также сказал, что молчать о происходящем нельзя.

Комаровский отметил, если бы его предупредили около 30 лет назад о том, что в Украине появится специальный человек (уполномоченный по защите государственного языка), который будет высчитывать в процентах количество сказанных слов, он бы покинул страну вместе со своей семьей.

Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим.

Кроме того, он считает, что в современном мире "это унижает страну в век толерантности - наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных" и сохранение молчания на этот счет "убивает".

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена.

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