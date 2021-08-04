В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
На четверг, 5 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. В горном регионе будут значительные дожди. Об этом сообщает пресс-служба "УкрГидрометцентра".
Так, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут грозы.
Днем местами шквалы 15-20 м/с, местами град, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, 4 и 5 августа в восточных, Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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