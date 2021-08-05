Под Черкассами на реке Рось произошел массовый мор рыбы (фото) [ Редактировать ]
Источник: Черкасский рыбоохранный патруль
В Черкасской области рядом с селом Яблоновка Звенигородского района произошел массовый мор рыбы в речке Рось. Об этом сообщает Черкасский рыбоохранный патруль.
Во время обследования реки инспекторы обратили внимание на специфический затхлый запах и наблюдали подход малька рыбы на поверхности воды.
На момент обследования выявлено около шести сотен экземпляров погибшей рыбы, в основном хищника - окунь, щука, судак.
Уровень растворенного кислорода в воде составляет от 0,5 мг/л до 4 мг/л. Специалисты отобрали пробы воды для гидрохимического анализа для установления причин мора.
Напомним, что ранее "Подробности" писали об экологической катастрофе на Киевском водохранилище. В конце июня отдыхающие жаловались на страшный смрад от сотен мертвых рыб.
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