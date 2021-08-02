В понедельник, 2 августа, в селе Селище Черкасской области утонули супруги. По словам очевидцев, женщина поспорила с мужем, что сможет переплыть реку. Вместе с ней купаться пошел и ее спутник. Его тело уже извлекли на берег.

Инцидент произошел около 12:00. Об этом сообщила инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела полиции Татьяна Кулинич, пишет provce.ck.ua.

"Мужчине 54 года, женщине 38 лет. Жена сказала, что сможет переплыть реку. Вслед за ней последовал и мужчина. По прибытию на место происшествия один из полицейских, капрал полиции Владимир Шапошников, увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. Когда получил его, то обнаружил, что потерпевший уже умер", - рассказала Кулинич.

Отмечается, что пропавшую под водой женщину должны вскоре начать искать - ждут водолазов из Смелы.

"Перед этим они отдыхали на берегу. Вероятно, были в состоянии алкогольного опьянения. Их характеризуют как неблагополучных. Поиски женщины продолжаются", - добавила Кулинич.

Ранее сообщалось, что в Одесской области утонули отец и сын.

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