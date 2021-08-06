В Украине обнаружили опасный для здоровья сыр турецкого производителя [ Редактировать ]
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В Харьковской области продают сыр, который содержит вредоносную добавку-стабилизатор. Как сообщается на сайте Госпродпотребслужбы в Харьковской области, об этом службу проинформировали покупатели.
Данный продукт производили в Турции, а экспортировали из Польши.
"В местное управление Госпродпотребслужбы в области поступило информационное сообщение по выявлению несанкционированного вещества - добавки-стабилизатора в мягком сыре с Турции, экспортировался из Польши (производитель: BEL POLSKA) в Украину", - указано в сообщении.
Представители Госпродпотребслужбы призывают торговые сети изъять товар из прилавков.
Кроме этого, операторы рынка, которые участвуют в товарообороте сыра марки BEL POLSKA, должны обратиться в отдел продовольственной службы в Харьковской области.
Тем временем, самих покупателей призывают не приобретать данный продукт.
Ранее сообщали, что в одном из супермаркетов Харькова продавали мороженое, в котором обнаружили этиленоксид. Это опасный яд, который используют для стерилизации медицинских инструментов.
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