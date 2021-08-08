Стивен Кинг напишет книгу о коронавирусе (видео) [ Редактировать ]
Источник: Book Expo America
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что планирует написать книгу о пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.
Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно.
"Король ужасов" признался, что пандемия COVID-19 уже нашла отображение в его новом детективном романе о наемном убийце "Билли Саммерс".
На русском языке новый роман Кинга выйдет в первой половине 2022 года. Ранее читатели заявили, что события в книге "Противостояние" очень схожи с теми, которые потрясли мир в 2020 году. Сам писатель отрицает схожесть сюжета романа с пандемией коронавируса.
В его книге неизвестный вирус из правительственной лаборатории уничтожает практически все население планеты, а выжившие объединяются в группы и сражаются друг с другом.
Напомним, что Стивен Кинг ввел "санкции" против Дональда Трампа. Писатель запретил экс-президенту США смотреть экранизации своих новых книг.
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