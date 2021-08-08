У Греції українські пожежники врятували два села [ Редактировать ]
Місія українських рятувальників триває у Греції. На рахунку наших пожежників - два врятованих села. Вони не дали вогню поглинути села Спатарі та Метохи. Нагадаю, у п'ятницю сто українських вогнеборців вилетіли до Греції на допомогу іноземним колегам.
У країні вирують масштабні лісові пожежі. Через аномальну спеку вогонь неконтрольований. Найбільше потерпає острів Евія. Там уже шостий день не можуть загасити полум'я. Понад дві тисячі жителів довелося евакуювати.
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