Місія українських рятувальників триває у Греції. На рахунку наших пожежників - два врятованих села. Вони не дали вогню поглинути села Спатарі та Метохи. Нагадаю, у п'ятницю сто українських вогнеборців вилетіли до Греції на допомогу іноземним колегам.

У країні вирують масштабні лісові пожежі. Через аномальну спеку вогонь неконтрольований. Найбільше потерпає острів Евія. Там уже шостий день не можуть загасити полум'я. Понад дві тисячі жителів довелося евакуювати.