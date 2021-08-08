ДТП в Туреччині: загинули 15 людей [ Редактировать ]
Пасажирський автобус перекинувся в Туреччині. Загинули 15 людей, ще 17 травмувалися. Аварія сталася на автобані Баликесір на заході країни. Попередньо, автобус здійснював маневр на швидкості 95 кілометрів на годину і водій не впорався з кермування.
На дорозі лишився гальмівний слід завдовжки 40 метрів. Поранених пасажирів доправили до п'яти найближчих лікарень. Тривають слідчі дії.
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За попередньою інформацією, у вантажівці лопнула шина і водій не впорався з кермуванням. Удар від зіткнення був таким сильним, що в автобуса повністю знесло передню частину, а уламки розкидало дорогою
Трагедія сталася в турецькій провінції Анталія. Загалом, в автобусі перебувало 22 пасажири, з них дев'ятеро - діти
За даними місцевих ЗМІ, автобус протаранив відбійник, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся