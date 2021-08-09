Многодетные семьи получат "школьные" выплаты: сколько заплатят и как получить [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
145 тысяч детей из многодетных семей получат дополнительные выплаты к началу учебного года. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
На этой неделе Кабинет министров принял решение о выплате 2 тыс. грн на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей, которые по состоянию на 1 августа этого года достигли возраста 6-18 лет.
Ни одного обращения подавать не нужно. Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.
Программа помощи многодетных семьям внедрена, поскольку согласно данным Института демографии, они являются наиболее уязвимой категорией населения в Украине.
Напомним, что многодетные семьи с 1 апреля 2019 года получают ежемесячное пособие на третьего и последующих детей в возрасте до 6 лет.
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