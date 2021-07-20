Во вторник, 20 июля, в Киеве произошло ограбление банка. В городе ввели план "Перехват". Об этом сообщает "Киев Сейчас" в своем Telegram-канале.

Так, женщина с "Коктейлем Молотова" и пистолетом ограбила "Укрсиббанк", который находится на улице Автозаводская.

Как сообщает паблик, виновница уже задержана.

Ранее мы писали о том, что в Киеве старик с ножом ограбил два магазина.

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