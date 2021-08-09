Во время футбольной встречи в рамках первенства Второй лиги Украины между командами из пгт. Ставище и киевским футбольным клубом "Левый берег" вторые оформляли взятие ворот соперников 11 раз, при этом футболисты из Ставища не смогли ни разу забить мяч в ворота противоположной команды.

Исторический матч проходил на столичном стадионе "Левый берег". В первом тайме хозяева, которые выступали в роли "гостей" сумели забить 6 голов, при этом один из футболистов сумел оформить даже "дубль" в ворота соперников.

Отмечается, что во второй половине встречи ворота команды из села Ставище были взяты еще 5 раз. Известно, что составе "Левого Берега" играли известные украинские футболисты: Виталий Рева, Олег Карамушка, Николай Ищенко, Андрей Запорожан, Артем Старгородский, Владимир Коваль, Евгений Морозенко и Александр Акименко.

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Кроме того, в третьем туре чемпионата Швеции полузащитник "Хеккена" Далехо Ирандуст забил фантастический гол в ворота "Сириуса". Голкипер "Сириуса" далеко вышел из ворот и не успел вернуться - мяч оказался в сетке ворот. Ирандуст вывел свою команду вперед на 17-й минуте.

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