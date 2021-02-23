Личный рекорд: Роналду забил всем командам "Серии А" [ Редактировать ]
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил еще один личный рекорд - он забил всем командам, выступающим в "Серии А".
Об этом сообщает портал Goal.com.
Последним клубом "Серии А", которому не забивал Роналду, оставался "Кротоне". Эту ситуацию португалец исправил во вчерашнем матче - "Юве" победил со счетом 3:0, а сам Роналду отметился дублем.
Помимо этого, футболист приближается к рекорду Златана Ибрагимовича по количеству команд, которым он забивал. Так, португалец забил уже 78 различным командам, тогда как швед - 79.
Также дубль в ворота "Кротоне" помог Роналду возглавить гонку бомбардиров итальянского первенства. У португальца теперь 18 голов, что на один больше, чем у форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что Роналду вывел "Ювентус" на призовое место чемпионата Италии. Также мы писали о том, что Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram.
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