Олимпиада-2020: стали известны размеры премий украинских медалистов [ Редактировать ]
Источник: Министерство молодежи и спорта Украины
Украинская Олимпийская сборная везет домой из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую. За выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получают от государства следующее денежное вознаграждение:
- "золото" - $125 000;
- "серебро" - $80 000;
- "бронза" - $55 000.
Украинские медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады:
"Золото"
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг).
"Серебро"
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем);
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг);
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м);
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт).
"Бронза"
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Больше всего на Олимпиаде в Токио заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан. Они добыли по две медали (серебро и бронза), поэтому их ждет премия в размере $135 тыс.
$125 тыс. получит борец-депутат Жан Беленюк, который добыл единственное для Украины "золото" Игр-2020.
Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, завоевали по две "бронзы" - в дуэте и в команде. Им причитается по $110 тыс.
Напомним, что по итогам Олимпиады Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за все время независимости. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт готовит "разбор полетов" и пригрозил, что "полетят головы".
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