Украинская Олимпийская сборная везет домой из Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и 1 золотую. За выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получают от государства следующее денежное вознаграждение:

"золото" - $125 000 ;

; "серебро" - $80 000 ;

; "бронза" - $55 000.

Украинские медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады:

"Золото"

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг).

"Серебро"

Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем);

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);

Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м);

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт).

"Бронза"

Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)

Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)

Элина Свитолина (теннис)

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)

Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);

Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

Больше всего на Олимпиаде в Токио заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан. Они добыли по две медали (серебро и бронза), поэтому их ждет премия в размере $135 тыс.

$125 тыс. получит борец-депутат Жан Беленюк, который добыл единственное для Украины "золото" Игр-2020.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, завоевали по две "бронзы" - в дуэте и в команде. Им причитается по $110 тыс.

Напомним, что по итогам Олимпиады Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за все время независимости. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт готовит "разбор полетов" и пригрозил, что "полетят головы".