Із фаєрами в руках ветерани бойових дій на Донбасі мітингували проти кадрових рішень на Донеччині. Вимагають не призначати Вадима Ляха головою військово-цивільної адміністрації. Протест тривав більше ніж годину, участь у ньому взяли 200 людей.

Костянтин Шабалін, ветеран ООС:

Андрій, ветеран ООС:

Це була відповідь. От якщо ви так плюєте в душу ветеранам тих, хто віддавав своє життя, залишав свої сім'ї, якщо ви так до цього відноситеся, то так і до вас будуть відноситися.