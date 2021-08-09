На Донбасі протестували проти призначення нового голови військово-цивільної адміністрації [ Редактировать ]
Із фаєрами в руках ветерани бойових дій на Донбасі мітингували проти кадрових рішень на Донеччині. Вимагають не призначати Вадима Ляха головою військово-цивільної адміністрації. Протест тривав більше ніж годину, участь у ньому взяли 200 людей.
Костянтин Шабалін, ветеран ООС:
Лях, на которого есть гигабайты видеоматериалов, где он ходит с Пономаревым - так называемым "народным" мэром Славянска, здоровается за руку, пятое-десятое. Этого всего не должно быть.
Андрій, ветеран ООС:
Це була відповідь. От якщо ви так плюєте в душу ветеранам тих, хто віддавав своє життя, залишав свої сім'ї, якщо ви так до цього відноситеся, то так і до вас будуть відноситися.
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