Уроженцы Украины в составе сборных команд различных государств суммарно завоевали 10 медалей Олимпийских игр-2020. Два трофея являются золотыми. Об этом сообщает портал Tribuna.

В частности, олимпийскими чемпионами стали Артем Долгопят. выступающий за сборную команду Израиля в дисциплине "спортивная гимнастика", а также Марина Голядкина, которая находилась в команде Олимпийского комитета России (ОКР) - артистическое плаванье в командных соревнованиях).

Отмечается, что "серебро" Олимпиады досталось Анастасии Близнюк из ОКР (художественная гимнастика, командные соревнования) и Ирине Зарецкая в дисциплине "карате", которая представляла Азербайджан. При этом бронзовые медали соревнований получили Александр Бондарь из ОКР (прыжки в воду), Глеб Бакши (ОКР, бокс), Ирина Киндзерская (дзюдо, Азербайджан), Антон Плесной (Грузия, тяжелая атлетика), Мария Стадник (Азербайджан, вольная борьба), Сергей Тарновский (Молдова, гребля на каноэ-одиночке).

Читайте также, Украину на Олимпийских играх представляли 157 спортсменов, выступающих в 30-ти дисциплинах. В результате всех соревнований Олимпийских игр Украина в общем медальном зачете заняла 43 место в таблице, а по количеству наград спортсмены заняли 14-е место, так как трофеев у нас 19.

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