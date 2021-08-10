ВАКС отменил арест имущества подозреваемого по делу "ВиЭйБи банка". В решении суда также говорится об отсутствии ущерба, нанесенного государству, о котором заявляли в Национальном антикоррупционном бюро. ВАКС фактически признал, что никакого сговора между подозреваемыми Писаруком и Бахматюком не было, а на этом утверждении и строилось обвинение. Пишут "Українські новини".

Высший антикоррупционный суд отменил арест денежных средств экс-чиновника НБУ по так называемому делу "ВиЭйБи банка", которое ведет НАБУ против бизнесмена Олега Бахматюка, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и ряда работников коммерческого банка и сотрудников НБУ. Соответствующее постановление суда по делу было обнародовано 04.08.2021 года в Едином государственном реестре судебных решений. В решении суда также говорится об отсутствии ущерба, нанесенного государству, о котором заявляли в Национальном антикоррупционном бюро, и отсутствии факта сговора между тогдашним и.о. главы Нацбанка Писаруком и акционером банка Бахматюком.

Об этом говорится в статье РБК-Украина Ни убытков, ни заговора. Что происходит с делом VAB банка". "Это решение антикоррупционного суда фактически является констатацией того, что дело о предоставлении рефинансирования НБУ "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка дошло до своего логического завершения. За почти два года следствия так и не было доказано ни заявленных детективами возможных убытков для государства, ни преступного сговора между Нацбанком и коммерческим банком, на чем, собственно, и строилось все дело. Фактически в рамках дела остался только гражданский иск от ООО "Техносерв Украина" (до начала российской агрессии 2014 это была дочка российского "Техносерва") - все остальные обвинения фактически отброшены антикорсудом", - пишет РБК.

В решении ВАКС, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, утверждается, что наложение ареста на денежные средства было необоснованным. Более того, государству не были нанесены убытки, как утверждали следователи детективы НАБУ. Об отсутствии убытков в ответном письме сообщил Фонд гарантирования вкладов, а Национальный банк Украины в ответе на запрос отметил, что задолженность в результате предоставления стабилизационного кредита "ВиЭйБи банку" не отнесена к безнадежной. То есть фактически отсутствуют основания для обвинений, выдвинутых НАБУ подозреваемым в деле.

Напомним, что 2 июля 2021 НАБУ и САП отчитались, что завершили расследование дела о получении ПАО "ВиЭйБи Банк" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины. Дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касалась якобы нецелевого использования стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком "VAB Банку" Олега Бахматюка. По данным Национального банка вся сумма рефинансирования (1,2 миллиарда гривен) пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.