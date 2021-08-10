Імовірно, водій не впорався з кермуванням

У Туреччині знову перекинувся пасажирський автобус. 33 людини постраждали. Аварія трапилася в провінції Ушак, на заході країни. Усіх потерпілих ушпиталили до найближчих лікарень. Причину ДТП поки ще встановлюють.

Імовірно, водій не впорався з кермуванням. Нагадаю, у неділю в Туреччині сталися три масштабні аварії з автобусами. Загинули 29 осіб, понад 70 травмовані.