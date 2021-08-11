В среду, 11 августа, православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца. Согласно одному из поверий, святой Николай особенно приближен к Богу, поэтому с молитвами к нему обращаются в самых трудных ситуациях.

Чудотворец считается покровителем детей, путешественников, мореплавателей, заключенных и сирот.

При жизни Николай прославился множеством чудес – спасал утопающих, выводил заключенных из темниц, исцелял больных и даже воскрешал мертвых, подавая другим пример истинной любви, милосердия и сострадания. Прожив достойную жизнь, святитель мирно скончался в глубокой старости.

Святой Николай пользуется особым почтением у христиан. День его рождения церковь отмечает наряду с Рождеством Пророка Иоанна Предтечи. В честь праздника были составлены тропарь и кондак, с древности известные в богослужебной жизни православной церкви.

Что нужно делать в Рождество Николая Чудотворца

11 августа стоит посетить службу в церкви и помолиться святому Николаю Угоднику.

В народном календаре праздник известен как Калинник – от имени почитаемого в этот день святого мученика Каллиника Киликийского, жившего в 3-4 веках. Поскольку в это время часто бывали туманы, с которыми связывали некоторые приметы, праздник также называли Туманник.

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Также в некоторых регионах случались опасные для зерновых утренние заморозки. В народе по этому поводу говорили: "Пронеси, Господи, Калинник мраком (туманом), а не морозом".

Что нельзя делать 11 августа в день Николая Чудотворца

Давать в долг (возвращать можно).

Заниматься работой по дому и на земле.

Ссориться и ругаться – день следует провести в гармонии с собой и окружающими.

Приметы 11 августа на Николая Чудотворца

Туман – к урожаю ячменя и овса.

Нет заморозков – к теплому началу осени.

Овес зеленеет второй раз за сезон – к дождливой осени.

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