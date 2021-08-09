Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа [ Редактировать ]
Источник: goodfon.ru
Совсем скоро украинцы будут праздновать первый Спас - Медовый. Этот праздник еще называют Маковея.
В церковном православном календаре 14 августа празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру - отсюда и пошло второе название праздника.
С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.
Перед 14 августа пчеловоды собирают мед, который несут в церковь для освящения.
На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.
Накануне нужно обязательно убрать в доме, постирать.
Что святить в церкви на Маковея
В Медовый Спас святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.
Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.
Что нельзя делать на Медовый Спас 2021
- Работать, заниматься домашними делами (шить, убирать, стирать).
- Ссориться и желать другим зла.
- Устраивать шумные застолья, громко говорить, ругаться.
- Употреблять запрещенную в Успенский пост пищу.
Приметы на Медовый Спас
- С первой ложкой освященного меда нужно загадывать желание.
- Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг - ночи будут становиться холоднее.
- Медовый Спас непредсказуем - погода может быть абсолютно любой. По этому поводу говорят "У первого Спаса всего в запасе".
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