В России на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского к Курильскому озеру и вулкану Ходутка. На борту вертолета летели три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок .По предварительным данным, выжили от 8 до 9 человек, сообщает РИА Новости.

Машина упала в Курильское озеро, выжившие смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Большинство людей на борту погибли из-за низкой температуры воды. Вертолет перевозил туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

На место трагедии выехали медицинские службы и водолазы. Правительство Камчатского края сообщило, что спасти удалось 8 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Вертолет принадлежал авиакомпании "Витязь-Аэро" - крупнейшей вертолетной компанией Камчатки. Ее основателем и совладельцем является арестованный 11 августа депутат-миллиардер Игорь Редькин, застреливший местного жителя на свалке в поселке Озерновский.

Выжили два члена экипажа Ми-8. Предположительно, это второй пилот и бортмеханик, сообщает "Интерфакс". Еще один член экипажа и шестеро пассажиров числятся пропавшими без вести.

Официально о возможных версиях крушения не сообщается. Источник ТАСС утверждает, что в качестве основных рассматриваются две версии: отказ двигателей и ошибка пилотирования. Экипаж не сообщал о технических проблемах.

Источник "Интерфакса" сообщил, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.