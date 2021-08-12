На Камчатке в озеро упал вертолет с туристами: много погибших [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В России на Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту, который следовал из Петропавловска-Камчатского к Курильскому озеру и вулкану Ходутка. На борту вертолета летели три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок .По предварительным данным, выжили от 8 до 9 человек, сообщает РИА Новости.
Машина упала в Курильское озеро, выжившие смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника. Большинство людей на борту погибли из-за низкой температуры воды. Вертолет перевозил туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.
На место трагедии выехали медицинские службы и водолазы. Правительство Камчатского края сообщило, что спасти удалось 8 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Вертолет принадлежал авиакомпании "Витязь-Аэро" - крупнейшей вертолетной компанией Камчатки. Ее основателем и совладельцем является арестованный 11 августа депутат-миллиардер Игорь Редькин, застреливший местного жителя на свалке в поселке Озерновский.
Выжили два члена экипажа Ми-8. Предположительно, это второй пилот и бортмеханик, сообщает "Интерфакс". Еще один член экипажа и шестеро пассажиров числятся пропавшими без вести.
Официально о возможных версиях крушения не сообщается. Источник ТАСС утверждает, что в качестве основных рассматриваются две версии: отказ двигателей и ошибка пилотирования. Экипаж не сообщал о технических проблемах.
Источник "Интерфакса" сообщил, что во время полета возникла техническая неисправность, и экипаж пытался совершить вынужденную посадку при сильном тумане и практически нулевой видимости.
по теме
Воздушное судно потерпело крушение в округе Колуз
Дев'ятеро людей загинули у ковідному відділенні російського міста Владикавказ через брак кисню, в результаті прориву труби підземного резервуара
Зайнялася будівля заводу, в якому готувався до транспортування газовий конденсат. За словами очевидців, вибух був настільки потужним, що трясло в 20 кілометрах об'єкта
За даними правоохоронців, "продукцію" везли до Києва на квартиру-склад, звідти - розвозили по аптеках
Трагедія сталася в турецькій провінції Анталія. Загалом, в автобусі перебувало 22 пасажири, з них дев'ятеро - діти