Украинские власти имеют два прогноза возможного начала следующей волны эпидемии коронавируса с приходом штамма "Дельта". Об этом "РБК-Украина" заявил глава профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Оптимистический. Рост заболеваемости начнется во второй половине сентября.

Пессимистический. Количество заболевших начнет резко увеличиваться уже во второй половине августа.

Прогнозы Киевской школы экономики более пессимистичны. Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко считает, что достаточно быстрый всплеск заболеваемости произойдет уже в первой половине августа.

Опасность состоит в том, что сейчас все регионы Украины находятся на минимальном плато, имея достаточно низкий уровень заболеваемости. Все они перестали демонстрировать падение заболеваемости. Это как раз почва для того, чтобы начался всплеск.

Читайте также В Украине обнародовали регионы-очаги заболеваемости коронавирусом

В Национальной академии наук считают, что заболеваемость в стране увеличится в течение двух следующих недель. Это следует из публикации НАН.

На данный момент заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста.

Ученые отмечают тенденцию по снижению возраста новых случаев болезни и рост людей в возрасте 18-34 года. Наблюдается и рост летальности от COVID-19, смертность превышает отметку в 4%.

Напомним, что за последние сутки коронавирус подтвердили у 256 жителей Украины.