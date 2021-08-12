Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro (фото) [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Китайская технологическая компания Xiaomi представила первые за три года планшеты - Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.
Оба гаджета имеют 11-дюймовый дисплей разрешением 2,5K (2560х1600 точек) и частотой обновления 120 Гц с поддержкой технологии HDR10. Устройства оснащаются процессорами Qualcomm:
- Mi Pad 5 - Snapdragon 860;
- Mi Pad 5 Pro - Snapdragon 870.
Оба планшета выпускаются с 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Более продвинутая версия Mi Pad 5 Pro также выпускается с поддержкой 5G, 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro получили 8-Мп фронтальную камеру, а основная камера отличается:
- у Mi Pad 5 - 13-Мп модуль с 5-Мп датчиком глубины;
- Mi Pad 5 Pro - 50-Мп основной модуль и 5-Мп датчик глубины.
Обе устройства оснащаются динамиками с поддержкой Dolby Atmos:
- Mi Pad 5 - 4 динамика;
- Mi Pad 5 Pro - 8 динамиков.
Mi Pad 5 получил аккумулятор 8760 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, у Mi Pad 5 Pro батарея на 8600 мА•ч и быстрая зарядка 67 Вт.
Оба планшета Xiaomi работают на операционной системе MIUI For Pad, созданной на базе Android 11 с особой графической оболочкой. Для них предусмотрены фирменные стилус и чехол со встроенной клавиатурой.
Новинки от Xiaomi начнут продавать в Китае уже в августе, позднее они появятся на других рынках. Xiaomi Mi Pad 5 будет продаваться по цене от $308, а Xiaomi Mi Pad 5 Pro - от $385.
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