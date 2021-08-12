В Профсоюзе работников оборонной промышленности призвали Президента Украины Владимира Зеленского прекратить давление государственного концерна "Укроборонпром" на трудовой коллектив Николаевского авиаремонтного предприятия (НАРП).

Об этом говорится в открытом обращении главы Профсоюза Александра Черныша к Зеленскому.

"Трудовой коллектив возмущен попытками госконцерна навязать заводу руководителя, обвиняемого в уголовном производстве по статье "мошенничество". Людей возмущает давление "Укроборонпрома" на действующего директора Виктора Кирницкого и на коллектив, который его поддерживает", - говорится в письме профсоюза.

В Профсоюзе заявили о поддержке требований трудового коллектива о недопустимости давления на предприятие. "Завод – один из немногих успешных в "Укроборонпроме". Там регулярно выплачивается зарплата и платятся все налоги", - уточняется в письме.

Глава Профсоюза работников оборонной промышленности подчеркнул, что обращение в Президенту по поводу ситуации на НАРП является повторным. Первое – отправили 6 августа и на него люди не получили ответа, если таким не считать очередную проверку из "Укроборонпрома". По мнению Александра Черныша, такие действия можно расценивать как давление на коллектив со стороны государства.

"Мы обеспокоены тем, что ситуация выходит из-под контроля, возникает напряжение в коллективе, а также – между администрацией предприятия и ГК "Укроборонпром", - подчеркнул он.

В Профсоюзе призвали Зеленского способствовать решению конфликтной ситуации на заводе и не подталкивать людей к протестам. "Работники высказывают поддержку действующему директору завода. Если их требования не будут удовлетворены, они планируют и в дальнейшем организовывать акты гражданского протеста", - заявил лидер Профсоюза работников ОПК.