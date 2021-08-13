В городе Тарту, который находится в Эстонии, произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. В результате происшествия есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает издание ERR.

Происшествие случилось на улице Яама. Городской Центр тревоги получил сообщение соседей квартиры, где был отчетливо слышен запах газа. В жилище была закрыта дверь и ее никто не открывал. Взрыв прогремел в тот момент, когда сотрудники спасательной службы пытались зайти в квартиру.

Фото: ERR

Отмечается, что вследствие трагедии пострадали 6 человек (2 сотрудников спасательной службы, 2 сотрудников полиции, а также водитель "скорой" и мужчина-хозяин квартиры) их всех госпитализировали в медучреждение. К сожалению, позже 46-летний пострадавший, находившийся в квартире, умер. Известно, что всех жителей пострадавшего дома отселили во временное общежитие. Также правоохранители раасматривают версию об умышленном взрыве.

Читайте также, в Смеле Черкасской области взрывом разрушен частный жилой дом, есть погибший. Под обломками спасатели нашли тело погибшего хозяина дома 1966 года рождения, известно, что по предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Кроме того, в американском городе Майами случилось обрушение части жилого 12-этажного дома. В результате трагедии погибли 60 человек, спасатели провели две недели, копаясь в завалах, тщетно ища хоть какие-то признаки жизни.

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