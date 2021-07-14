В Смеле Черкасской области взрывом разрушен частный жилой дом, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели получили сигнал, что утром 14 июля в одноэтажном частном жилом доме на улице Лесная произошел мощный взрыв, который практически уничтожил здание.

В 10:05 пожар ликвидировали и начался разбор завалов. Под обломками спасатели нашли тело погибшего хозяина дома 1966 года рождения.

По предварительной версии, взорвался газовый баллон.

Напомним, что в Коростене во время массового празднования Ивана Купала в зоне отдыха около реки произошло огненное ЧП - рядом с огромным костром и пиротехникой взорвались канистры с бензином и случился пожар.