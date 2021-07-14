Под Черкассами взрыв разнес жилой дом, есть погибший (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Смеле Черкасской области взрывом разрушен частный жилой дом, есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Спасатели получили сигнал, что утром 14 июля в одноэтажном частном жилом доме на улице Лесная произошел мощный взрыв, который практически уничтожил здание.
В 10:05 пожар ликвидировали и начался разбор завалов. Под обломками спасатели нашли тело погибшего хозяина дома 1966 года рождения.
По предварительной версии, взорвался газовый баллон.
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