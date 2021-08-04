Борець Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді у Токіо [ Редактировать ]
Медальний день для України! І перше наше золото! Борець-депутат Жан Беленюк став Олімпійським Чемпіоном в Токіо. У фіналі з греко-римської боротьби він переміг угорця Віктора Лорінця з рахунком 5:1.
І це ще не все - колега Беленюка у нижчій ваговій категорії Парвіз Насібов приніс Україні ще й срібло.
Також у скарбничці маємо дві "бронзи". Вперше в історії олімпійську медаль у артистичному плаванні отримали українки Марта Фєдіна та Анастасія Савчук. Іншу "бронзу" здобула борчиня вільного стилю Ірина Коляденко.
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