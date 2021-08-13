После скандала с Ярославой Магучих, российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-аккаунте опубликовала совместную фотографию с депутатом партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом Жаном Беленюком. Об этом сообщает "Страна".

Однако депутат заявил, что в момент снимка со Скабеевой не был осведомлен о ее личности и профессии. Так, Беленюк отметил, что не следит за контекстом политических событий в России.

Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?

Беленюк отметил, что каждый украинский спортсмен является патриотом нашей страны.

Они доказывают, что являются патриотами, тяжело завоевывая медали для нашей страны. Поэтому у меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе за цель что-то написать – меня не интересуют, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит.

Снимок Скабеева подписала фразой:

Было бы справедливо вызвать в Минобороны депутата Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада.

Напомним, ранее на Магучих обрушилась волна хейта и травли в социальных сетях из-за совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, которая завоевала золотую медаль Олимпиады. Легкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны за объятия с доверенным лицом Путина.

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