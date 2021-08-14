Хворих на коронавірус в Україні більшає. 1353 випадки зафіксували минулої доби. Тих хто одужав практично вполовину менше.

За даними МОЗ летальних випадків - 21. З ускладненнями недуги ушпиталили майже шість з половиною сотень пацієнтів.

Найбільше нових хворих у столиці, на Дніпропетровщині та Харківщині. Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію підхопили більш як два мільйони українців.

В Україні триває кампанія з вакцинації населення. Першу дозу вже отримали понад чотири з половиною мільйони людей.