В Україні набирає обертів нова хвиля коронавірусу [ Редактировать ]
Хворих на коронавірус в Україні більшає. 1353 випадки зафіксували минулої доби. Тих хто одужав практично вполовину менше.
За даними МОЗ летальних випадків - 21. З ускладненнями недуги ушпиталили майже шість з половиною сотень пацієнтів.
Найбільше нових хворих у столиці, на Дніпропетровщині та Харківщині. Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію підхопили більш як два мільйони українців.
В Україні триває кампанія з вакцинації населення. Першу дозу вже отримали понад чотири з половиною мільйони людей.
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