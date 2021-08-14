Сьогодні віряни східного обряду відзначають свято Маковія. Або як його ще називають Перший або Медовий Спас. Традиційно у цей день освячують мед, квіти і трави.

Освятити мед та перший врожай сотні вірян від самого ранку йдуть до Києво-Печерської Лаври.

Сьогодні велике свято - Перший Спас Господа нашого Ісуса Христа.

А ще несуть з собою так звані "маковійчики" - зібрані в букет трави та квіти. Поки не розпочалося святкове Богослужіння, віряни потроху займають місця перед Свято-Успенським Собором.

Анна, вірянка:

Я не такая уже травница, но вот эти букетики всегда можно возле храма приобрести, освятить, принести домой - и будет замечательный запах. Благочестивые люди обычно нарезают их потом и пьют чаек.

Наталія, вірянка:

Это мак, это чернобривци, ну и разные лечебные травы - во здравие осушить и сделать чай, либо можно в ванне окунуться. Это большой праздник - начало Успенского поста, 2 недели нам надо всем обновиться, и конечно же молиться во спасение нашей души, во спасение нашей страны.

Як і торік, Богослужіння проходить просто неба. Хоча цей день у народі іменують Медовим Спасом, у Православній Церкві сьогодні згадують винесення Животворчого Хреста Господнього.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Из 1164 года мы празднуем этот праздник, в этот день выносились кресты на улицу, люди выходили, а также в это время было много эпидемий, разного рода заболеваний и когда служили молебны и водосвящения, тогда заканчивались эти эпидемии и болезни.

А ще сьогодні вшановують пам'ять мучеників Маккавіїв. Вони постраждали від язичників за істинну віру ще до Різдва Христового.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

С них содрали кожу, их четвертили, резали на куски, они остались верны Богу и в конце, когда мать принесла достойный плод своей жизни, подняв руки к небу, поблагодарила Бога за великую милость и предстала перед Богом вместе со своими сыновьями.

З часом, юдейське ім'я Маккавея було адаптовано до українського Маковій. Тож віряни посміхаючись додають, з маком свято не пов'язане.

Світлана Мойсей, вірянка:

Люди думают, что это как бы мак, и у нас есть мак и люди святят и пекут пироги очень вкусные - мы любим, но это совсем не связано с Маккавеями.

Традиційно після Богослужіння намісник Києво-Печерської Лаври освячує медовий ярмарок. Сюди, у столицю з усієї країни звезли свій мед майже пів сотні бджолярів. Подружжя Ярослав та Маргарита приїхали вперше.

Ярослав Ємець, бджоляр:

Представляємо Полтавську область, самі з міста Гадяч, маємо власну пасіку, достатньо велику і в першу чергу отримуємо задоволення, адже сьогодні свято!

Триватиме ярмарок два тижні.

Михайло Тафічук, організатор ярмарки:

Також приїхали монастирі, храми - де можна подати записочки, за здравие, за упокой, купити духовну літературу та церковну утварь.

Ілля Дорожкін, вірянин:

Я очень рад, что я попал сюда, потому что я получил много благодати и радости. Причастился сегодня и очень рад, что у нас есть возможность ходить в храм. Поздравляю всех со святым праздником, и вообще пусть всю вашу жизнь будет на вас благодать Святого Духа!

Вікторія, вірянка:

Желаю всем крепкого здоровья, ходить на исповедь, на принятие святых Христовых таинств, соблюдать пост - это очень важно для нашей жизни и для нашего здоровья.

Від дня Першого Спасу розпочинається суворий Успенський піст. Триватиме він два тижні - до Успіння Пресвятої Богородиці. Тільки на Преображення Господнє можна з'їсти риби, а у суботу та неділю - масла.