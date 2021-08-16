Тільки для економних: міністр пояснив зниження тарифів на електроенергію [ Редактировать ]
Тарифи на електроенергію зменшаться, але не для всіх. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, зниження торкнеться лише економних споживачів.
Трохи менше як півтори гривні платитимуть ті, хто витрачає до двохсот п'ятдесяти кіловатів.
Герман Галущенко, міністр енергетики України:
З першого жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають до 250 кіловатгодин будуть знижені до 1,44, всім решта гривня 1,68 який діє і зараз.
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