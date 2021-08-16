Тарифи на електроенергію зменшаться, але не для всіх. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, зниження торкнеться лише економних споживачів.

Трохи менше як півтори гривні платитимуть ті, хто витрачає до двохсот п'ятдесяти кіловатів.

Герман Галущенко, міністр енергетики України: