Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому. Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний". Вони - провели в Туреччині два тижні від самого початку масштабних пожеж. Працювали в провінціях Анталія та Іспарта.

Микола Чечоткін, голова ДСНС:

Від Міністра внутрішніх справ Хочу вам подякувати за вашу роботу. Ну і саме головне, що ви всі повернулися здоровими і неушкодженими.

Костянтин Коломін, перший заступник командира спеціального авіаційного загону: