Одесса зустріла рятувальників, що боролися з вогнем у Туреччині [ Редактировать ]
Українські вогнеборці, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому. Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний". Вони - провели в Туреччині два тижні від самого початку масштабних пожеж. Працювали в провінціях Анталія та Іспарта.
Микола Чечоткін, голова ДСНС:
Від Міністра внутрішніх справ Хочу вам подякувати за вашу роботу. Ну і саме головне, що ви всі повернулися здоровими і неушкодженими.
Костянтин Коломін, перший заступник командира спеціального авіаційного загону:
Ми прийшли на допомогу. Виконали почти 122 польота над саме пожежогасіння. Було скинуто понад 976 тон води двома екіпажами. Дуже велика територія. Тому доводилось працювати з різних аеропортів.
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Зустрічали наших рятувальників на одеському аеродромі "Шкільний"