В населенном пункте Боровое, который находится в Ривненской области, на дороге столкнулись два мотоциклиста. В результате аварии есть погибший. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

На перекрестке 15-летний водитель мотоцикла Qingqi врезался в такое же транспортное средство марки Loncin, на котором находились молодые люди 19 и 20 лет. Вследствие аварии на месте происшествия погиб несовершеннолетний водитель первого мотоцикла.

Отмечается, что двух травмированных парней госпитализировали - у 19-летнего пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и основания черепа, а у 20-летнего - закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом руки и ссадины.

Читайте также, в городе Подгайцы Тернопольской области 13-летний подросток за рулем мотоцикла допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по главной дороге. Парень погиб на месте, полицейские напомнили, что в правилах дорожного движения четко оговорены возрастные требования.

Кроме того, в Волынской области две несовершеннолетние сестры на мотоцикле влетели в бетонный забор, одна из них погибла на месте. Старшая из девочек, скорее всего, не справилась с управлением и врезалась в забор, полиция выясняет все обстоятельства трагедии, начато уголовное производство.

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