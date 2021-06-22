Под Ивано-Франковском мотоцикл влетел в грузовик (фото) [ Редактировать ]
В селе Пасечная, которое находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, грузовик насмерть сбил мотоциклиста и его пассажира.
Страшная авария произошла утром. 31-летний житель района, управляя грузовым автомобилем ЗИЛ, двигался в направлении населенного пункта Быстрица и, не пропустив мотоцикл, совершил на него наезд, что привело к смерти водителя и пассажира.
Предварительно правоохранители установили, что 31-летний житель района, управляя автомобилем ЗИЛ, двигаясь в направлении села Быстрица и, осуществляя поворот налево на второстепенную улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался во встречном направлении по главной дороге. В результате чего произошло столкновение.
Отмечается, что сейчас правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения.
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Кроме того, на автомобильной трассе Киев-Чоп вблизи населенного пункта Кизилов, который находится в Золочевском районе, два легковых автомобиля врезались в автоцистерну. В результате столкновения грузовик перевернулся и перекрыл трассу.
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